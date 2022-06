Podczas czwartkowej konferencji prasowej komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira mówiła o kwotach, które zostaną przekazane w ramach Umowy Partnerstwa dla Polski.

"Fundusze będą wspierały Polskę cyfrową. Dodatkowe 1,5 mln gospodarstw domowych, zgodnie z propozycją rządu, która została przez nas przyjęta, otrzyma wsparcie w postaci szybkiego internetu do roku 2027. Fundusze będą wspierać także cyfrową administrację publiczną, tak aby zwykli Polacy mogli uzyskać dostęp do usług publicznych w internecie" - wskazała.

Ferreira przypomniała, że "inwestycje strategiczne - 800 mln euro - wesprą rozwój nowych miejsc opieki nad dziećmi". "Za pomocą funduszy odbudowy będziemy wspierać budowę infrastruktury" - dodała.

Komisarz podkreśliła znaczenie procesu uniezależniania się od paliw kopalnych i wsparcia "bardziej zielonej Polski". "Prawie 22 mld euro zostanie skierowane (do Polski - PAP) na gospodarkę niskoemisyjną" - powiedziała.

Zauważyła, że będą ją stymulowały fundusze europejskie, które w przeszłości już odgrywały główną rolę we wsparciu Polski, by stać się bardziej niezależną od importu gazu. "Rosyjska inwazja na Ukrainę uczyniła to tym jaśniejszym, że Europa musi teraz pójść dalej - osiągając niezależność energetyczną, a nie polegając na paliwach kopalnych" - wskazała komisarz.

"Będziemy zatem wspierać energetykę odnawialną i kolejne 20 mld euro zostanie zainwestowane w zielony transport publiczny w Polsce" - powiedziała Ferreira. "Tę propozycję także oceniamy bardzo dobrze" - dodała. (PAP)

Autorka: Ewa Nehring