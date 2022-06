"Bardzo cieszę się, że dzisiaj dobrnęliśmy do końca procesu negocjacji. Kończymy je wielkim sukcesem. To ponad 76 mld euro, czyli ponad 300 mld zł z samej polityki spójności. To największy budżet [polityki spójności] spośród państw UE" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że "to były trudne negocjacje" i wyraził przekonanie, że realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności projekty dadzą "impuls rozwojowy, który bardzo się przyda w czasie wysokiej inflacji".

Jak podała Kancelaria Premiera, z alokowanej puli środków 153 mld zł ma trafić na programy regionalne (w tym m.in. rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury cyfrowej). Kolejne 111 mld zł - na klimat, infrastrukturę i środowisko (bezpieczeństwo energetyczne, rozwój OZE, ekologiczny transport, ochrona środowiska).

Ponadto kwota 36 mld zł ma zostać przekazana na projekty, mające na celu na unowocześnienie gospodarki (projekty badawczo-rozwojowe, innowacje, zwiększenie konkurencyjności, wsparcie przedsiębiorców i nauki), 19 mld zł - na rozwój społecznych (m.in. wsparcie rynku pracy, edukacji, usług zdrowotnych, osób ze specjalnymi potrzebami), 12 mld zł na rozwój Polski Wschodniej (m.in. biznesu, transportu, turystyki).

