Portal wPolityce.pl dotarł do listu, jaki minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak napisał do swojej niemieckiej odpowiedniczki, minister obrony narodowej Niemiec Christine Lambrecht; ma on dotyczyć niemieckiej propozycji wsparcia dla Polski obejmującej systemy obrony przeciwlotniczej Patriot.

Błaszczak w środę wieczorem poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Reklama Według wPolityce.pl w liście, który Błaszczak skierował do niemieckiej minister, szef MON pisze o korzyściach, jakie przyniosłoby rozmieszczenie niemieckiego systemu Patriot na Ukrainie. Jak podał portal, Błaszczak w liście argumentował, że "rozmieszczenie niemieckiego systemu Patriot na Ukrainie, przyniosłoby więc wymierne pozytywne efekty, nie tylko dla naszego ukraińskiego partnera". "Dodatkowo, mogłoby zapobiec potencjalnej fali migracji związanej z negatywnymi skutkami ataków na infrastrukturę krytyczną, szczególnie w okresie zimowym" - cytuje Błaszczaka wPolityce.pl. "Apeluję o rozmieszczenie niemieckiego systemu Patriot przy zachodniej granicy Ukrainy, co wypełniłoby jednocześnie założenie ochrony wschodnich terytoriów Polski i jednocześnie NATO. Ograniczyłoby także ryzyko ponownej tragedii podobnej do tej, która miała miejsce w Przewodowie 15 listopada br. Mam nadzieję, iż proponowane działanie spotka się z przychylnością Pani Minister" — czytamy w liście, do którego treści dotarł portal. (PAP) wni/ godl/ Roma Bojanowicz