Przeciwne tak wysokiemu pułapowi są m.in. Polska i kraje bałtyckie, które w negocjacjach domagają się, by ograniczyć rosyjskie przychody na poziomie 30 dol., a nawet 20 dol. - Wiemy, że zgoda na taką cenę jest mało realna, ale liczymy, że dzięki takiemu stanowisku uda się zbić docelowy pułap z 70 dol. do np. 50 dol., co zmniejszy rosyjskie zyski - tłumaczy stanowisko Polski w tej sprawie osoba z rządu. O zrewidowanie propozycji G7 i ustalenie maksymalnej ceny rosyjskiej ropy na „odczuwalnym dla Rosji” poziomie 30-40 dol. zaapelował też w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O porozumienie jest jednak tym trudniej, że dla części krajów, na czele z Grecją - unijnym potentatem w handlu morskim - nawet 70-dolarowy limit jest trudny do przyjęcia i domagają się one rekompensat za związane z nim straty gospodarcze.