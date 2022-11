"Musimy zwiększyć nasze wsparcie dla Ukrainy. Putin kontynuuje bombardowanie Ukrainy. Putin nadal próbuje zrobić z Ukrainy czarną otchłań – bez światła, bez elektryczności, bez ogrzewania – aby wepchnąć Ukraińców w ciemność i zimno" - oświadczył Borrell.

"Musimy więc kontynuować nasze wsparcie, dostarczając Ukraińcom więcej materiałów, żeby mogli stawić czoło zimie bez prądu. Oznacza to wiele rzeczy: od urządzeń generujących prąd po wszystko, co jest potrzebne, aby bez prądu przetrwać zimę. Trudno to sobie wyobrazić, ale tak właśnie będzie" - dodał Hiszpan.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)