Parlament Europejski przyjął we wtorek unijny program bezpiecznej łączności, który zakłada rozmieszczenie satelitów UE do ochrony komunikacji rządowej. Sieć zostanie uruchomiona do 2027 roku, ale pierwsze usługi na rzecz władz publicznych mają być dostępne od 2024 roku.

Budowa pierwszej europejskiej wieloorbitalnej konstelacji satelitów Reklama Unijny program bezpiecznej łączności na lata 2023-2027 poparło 603 europosłów, sześciu było przeciwko. Budowa pierwszej europejskiej wieloorbitalnej konstelacji satelitów Cel programu to budowa pierwszej europejskiej wieloorbitalnej konstelacji satelitów - IRIS (Infrastruktura Satelitarna na rzecz Odporności, Interkonektywności i Bezpieczeństwa). IRIS ma zapewnić bezpieczeństwo komunikacji władz czy służb kryzysowych i zwiększyć autonomię UE na Ziemi i w kosmosie, zwłaszcza w kontekście zagrożeń w cyberprzestrzeni. Parlament Europejski próbuje wyjść z twarzą z afery korupcyjnej Zobacz również Program przewiduje budżet rzędu 2,4 mld euro. Będzie realizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i europejskim przemysłem kosmicznym. Pierwsze usługi w ramach programu na rzecz władz publicznych mają być dostępne od 2024 roku. Budowa infrastruktury kosmicznej i naziemnej powinna zakończyć się tak, aby do 2027 roku sieć osiągnęła pełną zdolność operacyjną. Program musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Radę UE. Ze Strasburga Agnieszka Ziemska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję