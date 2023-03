Szynkowski vel Sęk odnosząc się w poniedziałek do szczytu Rady Europejskiej podkreślił, że Europejski Instrument na rzecz Pokoju stwarza możliwości refinansowania dla krajów wspierających Ukrainę poprzez przekazywanie jej uzbrojenia. Jak dodał, Polska jest krajem, który udziela bardzo znaczącego wsparcia Ukrainie. Minister wymienił w tym kontekście przekazanie m.in. czołgów.

Reklama

"Polska dzięki decyzjom podjętym na szczycie Rady Europejskiej będzie mogła otrzymać bardzo istotne refinansowanie za poniesione koszty, w związku z wydysponowaniem tego sprzętu. Już w tej chwili Polska otrzymała ponad 100 mln zł wsparcia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (...). Najbliższe tygodnie pozwolą otrzymać kolejne setki milionów wsparcia, liczymy że do końca kwietnia to wsparcie, refinansowanie, do polskiego budżetu może wpłynąć w kwocie nawet sięgającej 1 mld zł" - powiedział minister ds. UE.

Polska największym beneficjentem

Reklama

"Docelowo, dzięki decyzjom o zwiększeniu tego funduszu, jest w tej chwili już jasne, że Polska będzie największym jego beneficjentem. W tej chwili można powiedzieć, że już jest zagwarantowane wsparcie w perspektywie kilkuletniej na poziomie 4 mld zł, ale my cały czas zabiegamy o więcej. Dziś można powiedzieć, że na najbliższe lata mamy zagwarantowane refinansowanie na poziomie 4 mld zł" - podkreślił Szynkowski vel Sęk. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Rafał Pogrzebny