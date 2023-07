Reklama

„Rząd Ruttego może upaść przez kłótnie w gabinecie” – pisze dziennik „De Telegraaf”. „Po raz pierwszy od dawna upadek gabinetu nie jest wykluczony” – dodaje dziennik „De Volkskrant”. „Rząd może upaść już w czwartek wieczorem” – podkreśla z kolei dziennik „Algemeen Dagblad”.

Rządowy konflikt o imigrantów…

Jak podają źródła „AD” w Hadze, Rutte domaga się surowszych zasad łączenia rodzin azylantów. Przeciwnego zdania są koalicyjne partie D66 i Christien Unie (CU). Neutralną, choć bliższą premierowi pozycję przyjmuje czwarta partia koalicji, chadecka CDA.

… to wydmuszka?

Część komentatorów twierdzi, że do upadku nie dojdzie i cała sprawa to „teatr” wywołany przez szefa rządu, naciskanego przez swoją partię, by zaostrzył kurs w sprawie uchodźców. Wiele wyjaśni wieczorne spotkanie liderów koalicji zaplanowane na godzinę 21.

Z informacji Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS) w 2022 roku do Niderlandów przybyło 403 tys. imigrantów, o 151 tys. więcej niż rok wcześniej.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek