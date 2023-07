Współpraca w obszarze energetyki

Reklama

Według słów samego Roberta Habecka jego podróż do Indii ma na celu zacieśnienie współpracy Berlina i New Delhi w rozwoju energetyki odnawialnej i produkcji zielonego wodoru. Jak podało ministerstwo gospodarki i klimatu w komunikacie prasowym, głównymi tematami wizyty mają być „odporność i dywersyfikacja” gospodarki. Rozmowy ministerialne mają dotyczyć również przewodnictwa Indii G20. W wywiadzie dla stacji informacyjnej n-tv Habeck powiedział, że podstawowym znaczeniem jego wizyty jest to, że „rynki przyszłości będą skupiać się na zielonej energii”. - Niemcy dążą do zintensyfikowania współpracy z Indiami, ale nie jesteśmy naiwni co do tego, że kraj ten zdecydowanie realizuje własne interesy. Na przykład w dalszym ciągu kupuje on duże ilości taniej ropy z Rosji. Nie sądzę, aby to było w porządku, że Indie aktywnie czerpią korzyści z sankcji wobec Rosji. Stosunki z tym krajem są ważne, ale są też skomplikowane – przekonywał Habeck. – Unia Europejska prowadzi, i jest to absolutnie w naszym interesie, rozmowy w sprawie umowy o wolnym handlu z Indiami. Ale to nie jest tak, że kraj ten chce za wszelką cenę zostać najlepszym partnerem Zachodu – podkreślił.

"Nie stać nas już na ekonomiczną pychę"

Reklama

Habeck podkreślił, że Niemcy i Unia Europejska, ale także Stany Zjednoczone, „muszą odnaleźć się w nowej globalnej sytuacji”. - Oczywiście dotyczy to w pierwszej kolejności Chin, ale szybko rozwija się też wiele innych krajów. Nie stać nas już na ekonomiczną pychę. Musimy się starać i grać w globalnej rywalizacji, zamiast stać z boku – przekonywał. Podkreślił, że w przyszłości Chiny i Stany Zjednoczone nadal będą odgrywać ważną rolę w polityce handlowej, dlatego konieczne jest, aby Niemcy i Europa szukały też innych partnerów. - Oczywiście, geopolityka również odgrywa pewną rolę. Indie są przeciwwagą dla Chin i głównym graczem w regionie Indo-Pacyfiku - mówił.

"Przeciwwaga" dla USA i Chin

Polityk dodał, że Europa musi zintensyfikować wysiłki na rzecz poszukiwania stabilnego partnerstwa z Indiami jako „przeciwwagi” dla dominacji USA i Chin na arenie światowej. - Można tego dokonać, znajdując wspólną płaszczyznę dla niskoemisyjnych gałęzi przemysłu, takich jak ekologiczna produkcja stali - wymieniał.

Niemcy - największy partner handlowy Indii w UE

Niemcy są obecnie najważniejszym partnerem handlowym Indii w Unii Europejskiej, dwustronny obrót handlowy wynosił w 2022 r. ok. 30 mld euro. Od 2006 r. odbywa się coroczne „Indo-Niemieckie Forum Energetyczne”, które ma na celu pogłębiać współpracę na polu energetyki. Kanclerz Olaf Scholz odbył na początku tego roku podróż do Indii, podczas której powiedział, że bliższa współpraca z Berlinem w zakresie energetyki odnawialnej i innych technologii mających przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej może pomóc New Delhi zwiększyć swoją suwerenność energetyczną. Niemieckie stowarzyszenie przemysłu słonecznego BSW Solar, które towarzyszy Habeckowi w podróży do południowoazjatyckiego kraju, przekazało, że ukierunkowana imigracja wykwalifikowanych pracowników z Indii powinna pomóc Niemcom osiągnąć cele związane z ekspansją energii słonecznej, ponieważ główna gospodarka Europy boryka się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.