Co to jest bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to nowe rządowe świadczenie wprowadzone ze względu na rosnące koszty ogrzewania. Program obejmuje drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok. Ma pomóc rodzinom o niższych dochodach, które płacą wysokie rachunki za ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych.

Według szacunków z programu skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw domowych.

Komu przysługuje bon ciepłowniczy?

Świadczenie przysługuje wyłącznie gospodarstwom domowym, które spełniają trzy warunki:

korzystają z ciepła systemowego z lokalnych ciepłowni,

z lokalnych ciepłowni, ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł za gigadżul ,

, nie przekraczają określonych progów dochodowych.

Bon dotyczy nie tylko mieszkań w blokach, ale też domów jednorodzinnych podłączonych do sieci miejskiej.

Bon ciepłowniczy 2025 - progi dochodowe

To kluczowy warunek przyznania świadczenia. Dochód nie może przekraczać:

3272,69 zł netto miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

– w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 2454,52 zł netto na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Jeśli przekroczysz limit o niewielką kwotę – nie tracisz całego świadczenia. Bon zostanie pomniejszony dokładnie o wysokość przekroczenia, a minimalna wypłata wyniesie 20 zł.

Ile wynosi bon ciepłowniczy 2025 i 2026?

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w danej miejscowości – im wyższa cena za gigadżul, tym większa dopłata.

Za drugą połowę 2025 roku:

500 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,

– przy cenie 170–200 zł/GJ, 1000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,

– przy cenie 200–230 zł/GJ, 1750 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Za cały rok 2026:

1000 zł – przy cenie 170–200 zł/GJ,

– przy cenie 170–200 zł/GJ, 2000 zł – przy cenie 200–230 zł/GJ,

– przy cenie 200–230 zł/GJ, 3500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Łącznie w ciągu dwóch lat można więc otrzymać nawet 5250 zł dopłaty. Wypłaty świadczeń za drugą połowę 2025 miałaby nastąpić w I kwartale 2026, a za rok 2026 - w III kwartale 2026.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Terminy składania wniosków:

za okres lipiec–grudzień 2025 – od 3 listopada do 15 grudnia 2025 ,

, za rok 2026 – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.

Gdzie złożyć dokumenty: