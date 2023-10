Z nieoficjalnych informacji wynika, że oświadczenie G7 dotyczące zakazu importu rosyjskich diamentów ma zostać wydane pod koniec października, a tuż po nim ma zostać przedstawiona propozycja 12. pakietu sankcji Unii Europejskiej nałożonego na Rosję. „Czekamy na decyzję G7” – powiedział PAP jeden z unijnych dyplomatów.

Objęcie restrykcjami rosyjskich diamentów byłoby przełomem. Część państw UE stara się o to praktycznie od początku wojny, ale bezskutecznie, bo brakuje w tej sprawie jednomyślności.

Najbardziej sceptyczna wobec tego postulatu była dotychczas Belgia, gdzie w Antwerpii znajduje się centrum handlu diamentami. Objęcie restrykcjami diamentów to jeden ze zgłaszanych na unijnej arenie postulatów Polski.

Warszawa chce, żeby 12. pakiet sankcji objął także rozszerzenie czarnych list sankcyjnych o kolejne osoby i podmioty oraz objęcie zakazem importu LPG z Rosji oraz wykorzystania usług ICT z Rosji.

Głównym założeniem 11. pakietu było uszczelnienie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, aby nie można było ich omijać.

Pakiet wprowadził nowe ograniczenia na zawijanie do europejskich portów rosyjskich statków, zakaz wykorzystywania rosyjskich przyczep (zgodnie z postulatem Polski) oraz przepisy zakazujące eksportu określonych produktów do państw trzecich, które są wykorzystywane do obchodzenia sankcji UE.

Wprowadzono nowy system, mający na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji poprzez zakaz eksportu określonych towarów do konkretnych państw trzecich, które umożliwiły eksport produktów objętych sankcjami do Rosji. Jest to obwarowane konkretnymi krokami, zakładającymi dialog dyplomatyczny i zgodę Rady UE.