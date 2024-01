Ten europejski instrument wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, utworzony w 2021 roku, służy zachęcaniu Europejczyków do udziału w życiu społecznym i demokratycznym, a także pielęgnowaniu różnorodności w oparciu o wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości.

„Program +Demokracja plus+, czyli +Obywatele, prawa, równość i wartości+, to europejskie pieniądze przeznaczone bezpośrednio dla społeczeństwa obywatelskiego. To jest dobre narzędzie, ale wymagające dopracowania. I o tym jest ten mój raport. Po pierwsze, (potrzebne są) uproszczone procedury, bo często biurokracja zabija demokrację. Po drugie, dwa razy wyższy budżet – dwa i pół miliarda euro – bo demokracja nie ma ceny” – powiedział w Strasburgu Łukasz Kohut, europoseł Lewicy ze Śląska, który był sprawozdawcą dokumentu.

Program CERV opiera się na kilku filarach: ochronie praw, zakazie dyskryminacji, równouprawnieniu (w tym płci), wspieraniu udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii, zwalczaniu przemocy, w tym ze względu na płeć i wobec dzieci, oraz ochronie i propagowaniu unijnych wartości.

„Wróg nie śpi - budzą się egoizmy narodowe, dezinformacja Kremla działa, a populizm Trumpa rośnie. Populistów łączy wspólny cel, trzy razy D - destabilizacja, destrukcja i demontaż Unii Europejskiej. Wspierajmy dziś w szczególności społeczeństwa na Węgrzech czy na Słowacji, gdzie rządzą prorosyjscy ksenofobiczni populiści” – dodał Kohut.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)