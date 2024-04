PE zatwierdził przedłużenie zawieszenia ceł i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne

Parlament Europejski we wtorek zatwierdził przedłużenie liberalizacji handlu UE z Ukrainą. Europosłowie poparli przedłużenie zawieszenia ceł importowych i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne na kolejny rok, do 5 czerwca 2025 r. Ma to weprzeć Ukrainę w obliczu trwającej agresji rosyjskiej.