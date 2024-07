France Universites ostrzega przed zagrożeniem ze strony skrajnej prawicy

W oświadczeniu France Universites, organizacji, która zrzesza 74 uczelnie oraz konferencje dyrektorów szkół wyższych, oceniła, że wygrana skrajnej prawicy jest "natychmiastowym, realnym i niewidzianym dotychczas zagrożeniem" oraz że "powinno się z nią zmierzyć natychmiast".

France Universites ostrzegła, że Zjednoczenie Narodowe (RN) jest formacją, która prowadzi politykę wykluczenia i odrzucenia, dlatego też stwarza realne zagrożenie dla szkolnictwa wyższego. Misją francuskiej edukacji jest dawanie szansy młodym ludziom, niezależnie od "ich ścieżki zawodowej, pochodzenia i środowiska społecznego" - podkreślili przedstawiciele szkół wyższych.

Zaznaczyli, że stawką drugiej tury wyborów nie jest jedynie przyszłość uczelni oraz instytutów badawczych, lecz przede wszystkim wartości V Republiki - przekazał portal dziennika "Le Figaro", który udostępnił oświadczenie.

Sto organizacji apeluje o głosowanie przeciwko skrajnej prawicy

Dzień wcześniej co najmniej sto organizacji, w tym stowarzyszenia i związki zawodowe o bardzo zróżnicowanym profilu, we wspólnym apelu wezwały do głosowania przeciw skrajnej prawicy.

"Nie może zabraknąć głosów, aby pokonać RN" - napisano w oświadczeniu, które zainicjowała Liga Praw Człowieka. Ta organizacja pozarządowa powstała we Francji w 1898 roku i zajmuje się ochroną i monitorowaniem praw człowieka.

Wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji

W pierwszej turze wyborów parlamentarnych, która odbyła się w niedzielę, zwycięstwo odniosła skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe. Na drugim miejscu uplasowała się koalicja lewicowa Nowy Front Ludowy, a na trzecim obóz prezydencki, czyli formacja prezydenta Emmanuela Macrona.(PAP)

