Polska chce zawiesić prawo do azylu. Grozi nam procedura naruszenia prawa UE?

Polska chce czasowo zawiesić prawo do azylu. Czy spotka się to z reakcją Komisji Europejskiej i uruchomieniem procedury naruszenia prawa UE? Raczej nie - uważa ekspert brukselskiego think tanku Bruegel Jacob Funk Kirkegaard, tłumacząc to m.in. tym, że premier Polski i szefowa Komisji Europejskiej należą do tej samej frakcji w PE - Europejskiej Partii Ludowej.