Część naukowców chce opuścić USA? Europa o nich zawalczy

Możliwe, że część amerykańskich naukowców będzie chciała opuścić Stany Zjednoczone w związku z prowadzoną przez Donalda Trumpa polityką. Część państw UE chce to wykorzystać i przyciągnąć badaczy zza Oceanu Atlantyckiego. W tym celu dwanaście krajów UE w liście do Komisji Europejskiej przekonuje, że kontynent potrzebuje "boomu atrakcyjności", by zachęcić do przyjazdu utalentowanych zagranicznych badaczy. O sprawie pisze portal Politico.