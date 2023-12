By zrozumieć przyczyny tej społecznej tragedii, badacze amerykańskiej narkopolityki zalecają cofnięcie się do drugiej połowy lat 90. XX w. To wtedy na amerykańskim rynku farmaceutycznym furorę zaczął robić oxycontin – opioidowy lek przeciwbólowy na receptę o bardzo silnym działaniu. Sam oksykodon, organiczny związek chemiczny będący pochodną kodeiny, był wprawdzie znany od 1916 r., gdy został po raz pierwszy zsyntetyzowany przez niemieckich farmaceutów. Ale dopiero pod koniec wieku amerykańska Big Pharma dostrzegła w nim prawdziwą żyłę złota. W 1995 r. oxycontin został dopuszczony do użytku. Jeden z wysokich urzędników federalnego regulatora rynku leków mówił później, że to był największy błąd w jego życiu. Ale było już za późno. Mody na „rekreacyjne zażywanie opioidów” nic już nie mogło zatrzymać.

