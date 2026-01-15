"Szczury uciekają ze statku"

- Szczury uciekają ze statku - powiedział Bessent. - W ministerstwie skarbu śledzimy przepływ pieniędzy, niezależnie od tego, czy odbywa się on za pośrednictwem systemu bankowego, czy aktywów cyfrowych. Będziemy śledzić te aktywa. Nie będą mogli ich zatrzymać - zapewnił Bessent.

Protesty w Iranie

W Iranie trwa od 28 grudnia fala protestów antyrządowych. Wywołały je problemy gospodarcze kraju, ale demonstracje błyskawicznie przerodziły się w największe od kilku lat antyrządowe wystąpienia, brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. Wobec komunikatów o tysiącach ofiar śmiertelnych i planowanych egzekucjach demonstrantów, prezydent USA Donald Trump zagroził interwencją zbrojną. Ryzyko amerykańskiego ataku miało spowodować wywożenie środków z Iranu.

Wyprowadzanie funduszy z krajów

Izraelski Kanał 14 powiadomił w środę, że irańscy przywódcy przelali 1,5 miliarda dolarów na rachunki w Dubaju. Fundusze zostały przelane nie poprzez banki, lecz za pośrednictwem walut cyfrowych. Kanał 14 dodał, że w transfery te zamieszany jest między innymi syn i potencjalny następca najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia - Modżtab, który na jedno konto przelał ok. 328 milionów dolarów.

Władze Iranu coraz częściej uciekają się do kryptowalut, ponieważ sankcje i ograniczenia bankowe utrudniają tradycyjne przelewy - zauważył emigracyjny portal Iran International.