Ottawa zgodziła się, by od 8 października poszerzone zostało prawo wjazdu do Kanady dla członków rodzin Kanadyjczyków i osób posiadających prawo stałego pobytu. Dokładne informacje zostaną podane w czwartek 8 października na stronach resortu imigracji. Jak wyjaśniał wspólny komunikat ministrów imigracji Marco Mendicino, bezpieczeństwa publicznego Billa Blaira i minister zdrowia Patty Hajdu, każdy podróżujący do Kanady będzie musiał wystąpić z wnioskiem o zgodę na wjazd i zgodę tę otrzymać przed podróżą. Prawo wjazdu zostanie rozszerzone o partnerów pozostających w związkach od przynajmniej roku i ich dzieci, dzieci dorosłe, wnuki, rodzeństwo oraz dziadków.

Zapowiedziane zmiany pozwolą również wjechać obcokrajowcom, którym zgoda na wjazd zostanie wydana ze względów humanitarnych – np. żeby spotkać się z ciężko chorą bliską osobą. W takich przypadkach możliwe będzie ograniczenie obowiązku kwarantanny.

Od 20 października do Kanady będą mogli wjeżdżać zagraniczni studenci, jednak pod warunkiem, że ich uczelnie posiadają zaakceptowany przez rząd prowincji plan interwencji w związku w Covid-19. Wcześniej tylko ci zagraniczni studenci, którzy mieli zezwolenia wydane przed 18 marca, oraz ci, którzy przyjeżdżali bezpośrednio z USA, mogli przekroczyć granicę.

Od marca br. granica Kanady z USA jest zamknięta dla podróży innych niż niezbędne, czyli np. transportu towarów. Stało się to przyczyną wielu rodzinnych dramatów, szeroko opisywanych przez media. Do Kanady mogą obecnie wjeżdżać bez ograniczeń tylko Kanadyjczycy i osoby posiadające prawo stałego pobytu.

Reklama

“Ograniczenia w podróży nie powinny rozdzielać bliskich osób. W czasach będących dla nas wyzwaniem wiemy, że najlepiej radzić sobie z wyzwaniami dzięki sile i wsparciu naszych bliskich” - powiedział cytowany w mediach Mendicino.

Rząd poinformował, że zwiększona zostanie obecność służb medycznych na przejściach granicznych. Przyspieszona zostanie też wymiana informacji między władzami federalnymi a władzami prowincji. Komunikat przypomniał, że w przypadkach naruszania prawa dotyczącego obowiązku kwarantanny kary mogą sięgać 1 mln CAD i do trzech lat więzienia. Każdy wjeżdżający do Kanady musi podać dokładne informacje o swojej dwutygodniowej kwarantannie.

„Obywatele innych państw chorzy na Covid-19 lub wykazujący jakiekolwiek objawy tej choroby nie będą mogli wjechać do Kanady. Nasze służby graniczne (…) będą identyfikować osoby, które mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa” - poinformował na Twitterze w piątek minister bezpieczeństwa publicznego.

W ostatnich tygodniach w Kanadzie, szczególnie w prowincjach Quebec i Ontario, zaczęła szybko rosnąć liczba nowych przypadków zachorowań, a premier Justin Trudeau ostrzegł w poniedziałek, że Kanada doświadcza już drugiej fali Covid-19. Według danych resortu zdrowia w piątek łączna liczba wykrytych przypadków wynosiła 162 659, zaś liczba osób zmarłych 9409.