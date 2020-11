"Jeszcze w tygodniu nie było tego dużo, desek przybyło w weekend" - mówi PAP w niedzielę pracownica sieci restauracji fast food Five Guys. Na drogach prowadzących do Białego Domu obudowywane deskami się m.in. restauracje, sklepy oraz biura. Właściciele lokali tłumaczą to obawami przed zamieszkami w noc wyborczą z wtorku na środę. W rozmowach podkreślają, że mają nadzieję, iż ochrona nie będzie konieczna, ale lepiej jest dmuchać na zimne.

W Waszyngtonie przedwyborczą atmosferę czuć było także w noc Halloween z soboty na niedzielę. Niektórzy przed domami wystawione mają dynie z wygrawerowanymi napisami zachęcającymi do głosowania.

Przed rezydencją prezydenta USA w weekend było spokojnie. Na placu przed Białym Domem w niedzielę wieczór zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Część głośno wyrażała swoje polityczne postulaty, ale większość stanowili przechodnie robiący zdjęcia czarnemu ogrodzeniu na ponad dwa metry. Postawiono je w trakcie protestów na wiosnę; obecnie są na nim wywieszane antyrasistowskie i antyprezydenckie hasła.

Na fali oburzenia po zabójstwie przez policję w Minneapolis Afroamerykanina George'a Floyda przez Waszyngton w maju i czerwcu przeszły gwałtowne protesty przeciwko brutalności policji. Po zmroku dochodziło do starć z funkcjonariuszami oraz przypadków demolowania i okradania sklepów.

Pod koniec października w Waszyngtonie ponownie było niespokojnie. W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę przed komisariatem na północy miasta dochodziło do starć z policją. Funkcjonariusze używali gazu łzawiącego i granatów hukowych. Tłum wzburzyła śmierć 20-letniego czarnoskórego mężczyzny, który zmarł w szpitalu w kilka dni po potrąceniu w trakcie policyjnego pościgu.(PAP)