W Brukseli Pompeo miał wstępnie zaplanowane spotkanie m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Byłaby to - jak oczekiwano - ostatnia podróż zagraniczna Pompeo jako szefa dyplomacji w administracji ustępującego prezydenta Donalda Trumpa.

Pompeo rozmawiał w piątek z kandydatem na stanowisko szefa amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem, by - jak przekazało źródło agencji Reutera w Departamencie Stanu - "ułatwić uporządkowane przekazanie władzy" prezydentowi elektowi Bidenowi.

Pompeo pytany w listopadzie na konferencji prasowej o to, czy Departament Stanu jest gotowy kontaktować się z obozem Bidena, by zapewnić uporządkowane przekazanie władzy odparł: "Będzie gładkie przejście do drugiej administracji Trumpa".

Demokraci we wtorek chcą w Izbie Reprezentanów przegłosować rezolucję wzywającą wiceprezydenta Mike'a Pence'a, by uruchomił procedurę przewidzianą w 25. poprawce do Konstytucji, która mówi o pozbawieniu władzy prezydenta. Zastępca Trumpa - według doniesień mediów - nie skłania się ku temu. O takim kroku toczyły się jednak - jak utrzymuje stacja CNBC - rozmowy w rządzie; uczestniczył w nich minister finansów Steven Mnuchin oraz Pompeo. Strona rządowa nie zdementowała tych informacji.

>>> Polecamy: Trump o szturmie na Kapitol: Moje słowa były całkowicie właściwe