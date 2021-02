Według nowej administracji waszyngtońskiej projekt stanowi próbę rozpoczęcia przez Joe Bidena kolejnej debaty na temat systemu imigracyjnego. Prezydent pozostaje otwarty na negocjacje.

Decyzję, czy ustawa zostanie zatwierdzona w całości, czy też w rozbiciu na kilka części administracja pozostawia parlamentarzystom. Sam Biden przyznał wcześniej, że niektórzy zgodziliby się na pewne postanowienia ustawy, lecz nie na inne.

Według projektu osoby mieszkające w USA przynajmniej od 1 stycznia 2001 roku otrzymałyby status tymczasowych (rezydentów) na pięć lat, a trzy następne lata miałyby na wypełnienie formalności prowadzących do obywatelstwa. Nielegalni imigranci, którzy przybyli do USA jako dzieci, oraz pracownicy rolni mogliby bezpośrednio zabiegać o zielone karty. Uwarunkowane byłoby to sprawdzeniem karalności.

Zgodnie z projektem ustawy małżonkowie, partnerzy i dzieci poniżej 21 roku życia legalnych stałych mieszkańców nie podlegaliby ograniczeniom wynikającym z tzw. rocznych pul ustalających liczbę osób przyjmowanych do kraju. Projekt zapewniałby fundusze dla Urzędu Imigracyjnego w celu szybszego rozpatrywania zaległych wniosków o azyl, dla sędziów imigracyjnych oraz na ułatwienie dostępu do prawników.

Ustawa znosiłaby roczny termin na złożenie wniosku o azyl. Uchyliłby przeszkody na ponowny wjazd do USA osobom wcześniej przebywających w kraju nielegalnie. Zwiększyłaby z 55 tys. do 80 tys. liczbę wiz wydawanych rocznie w drodze losowania mieszkańcom krajów o niewielkiej emigracji do USA.

Reklama

CNN zwraca uwagę, że Biały Dom stoi w obliczu trudnego wyzwania. Demokraci w Izbie Reprezentantów mają tylko pięć mandatów więcej niż Republikanie. Równo podzielony Senat nie gwarantuje 60 głosów niezbędnych dla uchwalenia ustawy, a większość nie wystarcza.

Współpracownicy Bidena nie zadeklarowali jeszcze, czy tzw. „proces pojednania” (reconciliation proces) pozwalający w niektórych przypadkach na ominięcie wymogu zgromadzenia 60 głosów mógłby znaleźć zastosowanie w przypadku ustawy imigracyjnej.

"Za wcześnie jeszcze, żeby teraz spekulować na ten temat" - tłumaczył jeden z urzędników.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)