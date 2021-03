Rząd federalny USA gromadzi dawki szczepionek. Niebawem będzie mieć ich nadwyżkę, podczas gdy reszta świata zmaga się z niedoborami zapasów. Stany Zjednoczone już teraz zakupiły wystarczającą ilość szczepionek, aby trzykrotnie uodpornić każdego dorosłego w kraju – podaje portal The Hill.

Zapasy USA prawdopodobnie będą rosły

W zeszłym tygodniu Biden potwierdził, że polecił administracji zakup dodatkowych 100 milionów dawek od firmy Johnson&Johnson. Według Białego Domu dodatkowe dawki mogłyby stanowić zabezpieczenie na wypadek ewentualnych problemów z produkcją, pomóc w szczepieniu dzieci lub posłużyć jako kolejne dawki, gdyby okazały się niezbędne do walki z wariantami wirusa.

Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, nie zostanie zrealizowana do drugiej połowy roku, ale da Stanom Zjednoczonym łącznie 200 milionów szczepionek od Johnson&Johnson, co wystarczy dla 200 milionów ludzi.

Szczepionki: America first

Zapytany podczas spotkania w Białym Domu o pogłębiającą się przepaść między USA a resztą świata, Biden przyznał, że pandemia ma charakter globalny, ale powiedział, że jego celem jest najpierw opanowanie COVID-19 w Ameryce. „To nie jest coś, co może być zatrzymane na granicy, bez względu na to, jak wysoko zbudujesz płot lub mur” – skomentował Biden. „Nie będziemy bezpieczni, dopóki świat nie będzie bezpieczny. Zaczniemy od upewnienia się, że Amerykanie są pod opieką w pierwszej kolejności, ale następnie będziemy starali się pomóc reszcie świata”. Biden dodał, że jeśli USA będą miały nadwyżkę szczepionek, podzielą się nią z innymi krajami.

USA przeznaczyły już 4 miliardy dolarów na COVAX – prowadzony przez Światową Organizację Zdrowia program dystrybucji szczepionki na całym świecie. W piątek 12.03 Biden zobowiązał się do współpracy z przywódcami Australii, Indii i Japonii w celu rozszerzenia produkcji i dostaw szczepionek w Azji. Nowe zobowiązanie ma na celu rozwiązanie problemu niedoborów szczepionek w Azji Południowo-Wschodniej.

Jednak urzędnicy administracji powtórzyli, że Stany Zjednoczone nie przekażą żadnych szczepionek, dopóki cała amerykańska populacja nie zostanie zaszczepiona. Nie powiedzieli też, jaki próg postawią przed rozważeniem eksportu szczepionek.

USA mogłyby pomóc

Eksperci uważają, że Stany Zjednoczone mają możliwość przekazania szczepionek innym krajom bez znaczącego wpływu na ich dostępność dla Amerykanów, ale do tej pory nie były skłonne do realizacji takiego planu. „Świat stoi obecnie w obliczu kryzysu związanego z dostępem do szczepionek, a administracja Bidena nie ustaliła jeszcze jasnych ram ani harmonogramu dystrybucji nadmiaru dawek szczepionek przy jednoczesnym szczepieniu krajowej populacji USA” – powiedziała Sarah Swinehart, rzeczniczka The ONE Campaign.

Światowa organizacja UNICEF, która współpracuje z COVAX w celu dostarczenia szczepionek, powiedziała, że kraje, które zaszczepiły własnych pracowników służby zdrowia i najbardziej zagrożone populacje, powinny podzielić się dawkami szczepionek z innymi krajami.

W Stanach Zjednoczonych popyt wciąż przewyższa podaż, ale zaczyna się to zmieniać. Biden powiedział, że spodziewa się, iż do końca maja w USA będzie wystarczająca ilość szczepionek dla każdego Amerykanina, który chce się zaszczepić. Dodał, że każdy dorosły będzie mógł zapisać się na szczepionkę nie później niż 1 maja.

AstraZeneca czeka w magazynach

Ale presja i frustracja wśród krajów sojuszniczych rośnie po tym, jak administracja przyznała, że przetrzymuje w magazynach dziesiątki milionów dawek szczepionki wyprodukowanej przez AstraZeneca. Administracja Trumpa zamówiła 300 milionów dawek szczepionki, ale problemy z badaniami klinicznymi wstrzymały autoryzację. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wciąż czeka na dodatkowe dane.

Szczepionka została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i jest podstawową szczepionką stosowaną przez COVAX w krajach ubogich. Ale nawet jeśli nie została zatwierdzona w USA, urzędnicy administracji Bidena powiedzieli, że jej dostawy będą magazynowane. Koordynator Białego Domu ds. koronawirusa, Jeff Zients, powiedział, że Stany Zjednoczone mają „mały zapas” szczepionki AstraZeneca, aby można ją było szybko rozprowadzić, jeśli firma otrzyma zgodę FDA w nadchodzących tygodniach. Jak dodał Zients, to taki sam proces, jak w przypadku innych zatwierdzonych szczepionek: Moderny, Pfizera i Johnson&Johnson.

Sekretarz prasowy Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że Stany Zjednoczone odrzuciły wszystkie prośby innych krajów o udostępnienie dawek swoich szczepionek.