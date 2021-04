Stany Zjednoczone mogą znajdować się u progu "niepokojącego wzrostu" liczby przypadków Covid-19 - stwierdził w rozmowie z CNN dr Anthony Fauci, doradca prezydenta USA Joe Bidena do spraw medycznych. Zaapelował do Amerykanów, by "wytrzymali trochę dłużej".

Dr Fauci powiedział, że po Wielkanocy w USA może nastąpić "niepokojący" wzrost liczby zachorowań. Zaapelował do Amerykanów, by nie popadali w samozadowolenie, myśląc, że kraj pokonał koronawirusa. "Jeszcze wczoraj mieliśmy ponad 60 tys. nowych przypadków dziennie. To jest niepokojące" - powiedział w sobotę w CNN. Dodał, że istnieje niebezpieczeństwo ponownego wzrostu liczby przypadków. "Więc nie ogłaszajcie przedwcześnie zwycięstwa, ponieważ jeszcze do niego nie doszliśmy" - stwierdził. Dr Fauci wezwał też ludzi, aby nie podejmowali niepotrzebnego ryzyka i zachowywali czujność. "To nie będzie trwało wiecznie" - zapewnił. "Zwolnijcie, wytrzymajcie trochę dłużej, a szczepionka pokona falę wirusa w kraju" - powiedział. "Szczepionka zwycięży" - dodał.