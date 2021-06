Środowisko progresywne w Izbie Reprezentantów USA ma wiadomość dla Joe Bidena przed spotkaniem z Władimirem Putinem: rozmowa jest dobra. 15 członków koła postępowego napisało w środę do prezydenta USA, by zachęcić go do współpracy z przywódcą Rosji w szeregu kwestii, od kontroli zbrojeń do zmian klimatycznych – dowiedział się portal Axios.

"Mamy nadzieję, że w tych rozmowach nada Pan priorytet sposobom, w jaki Stany Zjednoczone i Rosja mogą współpracować w celu zmniejszenia napięć w obszarach spornych i współpracować w obszarach o znaczeniu globalnym" - napisała przewodnicząca Klubu Progresywnego w Kongresie (CPC), Demokratka Pramila Jayapal i 14 innych osób. - USA i Rosja łącznie posiadają ponad 90 proc. głowic nuklearnych na świecie. Uważamy, że konflikt zbrojny między Rosją a Stanami Zjednoczonymi byłby katastrofą dla obu krajów, dla Europy, naszych sojuszników i dla świata". Axios zwraca uwagę, że Partia Demokratyczna, w tym wielu jej członków ze skrzydła progresywnego, w okresie rządów poprzedniego republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa optowała za bardziej asertywnym podejściem wobec Rosji. Demokraci krytykowali Trumpa za to, że nie rozprawił się ostrzej z prezydentem Putinem. List CPC wskazuje, że niektórzy Demokraci chcą powrócić do polityki zagranicznej, która ma na celu zaangażowanie z Rosją, a nie antagonizowanie Rosji. Portal przypomina, że podczas kampanii w 2012 r. prezydent Barack Obama drwił ze swojego przeciwnika, obecnie republikańskiego senatora Mitta Romneya, za twierdzenie, że Rosja stanowi poważne zagrożenie dla Ameryki. Podczas prezydentury Trumpa wielu Demokratów, w tym była sekretarz stanu Madeleine Albright, przeprosiło Romneya - wskazuje Axios. (PAP)