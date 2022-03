Według portalu, który powołuje się na źródła w administracji amerykańskiej, wizyta jest "aktywnie dyskutowana" w Białym Domu. Wśród rozważanych punktów programu, oprócz rozmów w Warszawie i Bukareszcie, są odwiedziny amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce i Rumunii oraz przy granicy z Ukrainą.

Harris we wtorek odbyła rozmowy telefoniczne z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefami rządów Rumunii i państw bałtyckich, rozmawiając m.in. na temat rozmieszczenia sił USA i NATO w regionie.

Gdyby doszła do skutku, byłaby to trzecia wizyta wiceprezydent USA w Europie, po podróżach do Paryża i Monachium. W czwartek do Europy wyruszył szef dyplomacji USA Antony Blinken, który w trakcie podróży po raz pierwszy odwiedzi również Polskę w roli sekretarza stanu.