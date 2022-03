Koncern farmaceutyczny Moderna Inc. zwrócił się w czwartek do federalnej Administracji ds. Żywności Leków (FDA) o wydanie w trybie pilnym autoryzacji na drugą dawkę przypominającą (czyli w sumie czwartą) jego szczepionki przeciwko Covid-19 dla wszystkich osób dorosłych - poinformował dziennik "New York Times"..

Jak przypomina NYT wcześniej o podobną autoryzację zwrócił się wcześniej do FDA Pfizer wraz z jego niemieckim partnerem BioNTech, ale tylko w przypadku osób w wieku 65 lat i starszych. Reklama Moderna wyjaśniła, że jej wniosek ma umożliwić Ośrodkom Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) oraz lekarzom ustalenie ewentualnego stosowania drugiej dawki przypominającej w przypadkach osób z większym ryzykiem zachorowania ze względu na wiek lub stan zdrowia. Chodzi tu zwłaszcza o wariant Omikron koronawirusa.