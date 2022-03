"Rzeszów. Prezydent Andrzej Duda powitał prezydenta USA Joe Bidena" - napisała Kancelaria Prezydenta na Twitterze, publikując krótki filmik z powitania obu przywódców.

Reklama

Jak poinformowano, niebawem przywódcy spotkają się z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy.

Air Force One z prezydentem USA Joe Bidenem na pokładzie wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka w piątek po godz. 14. O godz. 14.15 planowane było powitanie go przez prezydenta Dudę, jednak samolot z prezydentem na pokładzie, który był w drodze do Rzeszowa, z powodu usterki musiał zawrócić i lądował awaryjnie na lotnisku Chopina. Przyczyną była usterka samolotu. Ostatecznie amerykańskiego przywódcę przywitał szef MON Mariusz Błaszczak. Samolot rezerwowy z polskim prezydentem na pokładzie wylądował w Jasionce przed godz. godz. 15.

Program wizyty w Rzeszowie prezydentów Polski i USA został zmieniony. Najpierw prezydent USA spotkał się z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division).(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska