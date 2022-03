Przydacz dodał, że Borys w tym momencie jest na Białorusi i MSZ pozostaje z nią w kontakcie.

Pytany, czy wiadomo, co dzieje się z Andrzejem Poczobutem odparł, że "zabiegamy jako polska dyplomacja również i o zwolnienie red. Poczobuta, jest to dla nas absolutny priorytet".

Andżelika Borys została zatrzymana w Grodnie 23 marca ub.r. najpierw za organizację imprezy kulturalnej Grodzieńskie Kaziuki, którą władze uznały za "nielegalną". Została skazana na 15 dni aresztu, jednak na wolność już nie wyszła, bo władze szybko postawiły jej zarzuty z art. 130. p.3 białoruskiego kodeksu karnego.

Zarzucono jej działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz siania niezgody na gruncie przynależności narodowej, religijnej, językowej. Według prokuratury Borys miała działać na rzecz "rehabilitacji nazizmu". Ze wskazanego artykułu na Białorusi grozi za to kara pozbawienia wolności od pięciu do 12 lat.

Centrum Wiasna: Szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys jest na wolności

Obrońcy praw człowieka z białoruskiego centrum Wiasna poinformowali w piątek, że szefowa Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andżelika Borys jest na wolności. Telewizja Biełsat podała, że Borys przebywa już w Grodnie. Nie są znane okoliczności jej zwolnienia.