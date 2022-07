Siły zbrojne USA poinformowały we wtorek, że w ataku drona zabiły na północnym zachodzie Syrii jednego z pięciu najważniejszych przywódców Państwa Islamskiego (IS) Mahera al-Agala, który był odpowiedzialny za operacje IS "poza Irakiem oraz w Syrii".

Centralne dowództwo sił USA podało w komunikacie, że w ataku drona poważnie ranny został też współpracownik al-Agala. "Operacja ta była poprzedzona długotrwałym planowaniem, które miało na celu zapewnienie jej skutecznej realizacji. Wstępna analiza wskazuje na to, że nie było ofiar cywilnych" - głosi oświadczenie. Jak pisze Reuters, zabicie kolejnego przywódcy IS utrudni tej organizacji przegrupowanie się po utracie znacznych terytoriów. W lutym ówczesny przywódca Państwa Islamskiego (IS) Abu Ibrahim al-Haszemi al-Kurajszi wysadził się w powietrze, zabijając m.in. swoją żonę i dzieci, gdy groziło mu pojmanie przez amerykańskie siły specjalne w syryjskiej prowincji Idlib. Al-Kurajszi przejął przywództwo nad IS w 2019 roku, gdy amerykańskie siły specjalne zabiły jego poprzednika Abu Bakra al-Bagdadiego, również w syryjskiej prowincji Idlib.