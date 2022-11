Po podliczeniu wyników z 96 proc. komisji, Cortez Masto prowadzi nad Republikaninem Adamem Laxaltem 0,5 p.p. (niemal 5 tys. głosów) i według analiz AP i innych mediów jest pewna zwycięstwa w wyścigu.

Cortez Masto, była prokurator generalna Nevady, sprawuje swój mandat od 2016 r. i jest pierwszą kobietą o latynoskich korzeniach w tej izbie. Laxalt jest obecnym prokuratorem generalnym stanu.

Wygrana Demokratki oznacza, że jej partia będzie miała w nowym Kongresie co najmniej 50 głosów w 100-miejscowym Senacie (tyle samo mają również obecnie), co pozwoli jej na utrzymanie większości ze względu na to, że w przypadku remisów decydujący głos ma wiceprezydent, będący przewodniczącym izby.

Partia prezydenta Bidena będzie miała szanse na zdobycie kolejnego mandatu, jeśli w drugiej turze wyborów w Georgii 6 grudnia zwycięży dotychczasowy senator Raphael Warnock. Demokrata wygrał swój pojedynek z byłą gwiazdą futbolu Herschelem Walkerem, ale nie zgromadził wymaganej liczby 50 proc. głosów.

Wciąż nie wiadomo, jaki będzie ostateczny rozkład sił w Izbie Reprezentantów. Zwycięzcy nie wyłoniono jeszcze w 20 z 435 wyścigów. Demokraci mają zapewnione 204 mandaty, zaś Republikanie - 211, podczas gdy do zdobycia większości potrzeba 218. Według prognozy telewizji NBC News, Republikanie są nieznacznymi faworytami, by przejąć kontrolę, ale z przewagą jedynie 3 mandatów.