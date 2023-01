"Zamierzamy zwiększyć produkcję F-16 w Greenville, by dotrzeć do punktu, w którym będziemy mogli uzupełnić dość sprawnie zapasy jakichkolwiek krajów, które zdecydują się na transfery, by pomóc (Ukrainie) w obecnym konflikcie" - powiedział St. John, cytowany przez "FT". Dodał przy tym, że choć spółka nie jest bezpośrednio zaangażowana w te dyskusje, w sprawie toczy się wiele rozmów.

W środę pytany o sprawę ewentualnego przekazania F-16 rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że "nie można winić Ukraińców" za to, że chcą otrzymać kolejne systemy i dodał, że USA są w stałym kontakcie z Kijowem co do jego potrzeb. Dostaw F-16 nie wykluczył też szef holenderskiego MSZ Wopke Hoekstra.

Lockheed już w ubiegłym roku otworzył w Greenville w Karolinie Południowej nową linię produkcyjną F-16, montującą najnowszą wersję samolotu, Block 70/72. Podawano wówczas, że fabryka ma wytworzyć co najmniej 128 samolotów do końca dekady, a zamówiły je m.in. Bahrajn, Słowacja, Bułgaria i Tajwan.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński