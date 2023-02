Nowe jest strzelanie. Oficjalnie po raz pierwszy amerykańskie siły powietrzne dokonały strąceń nad Ameryką Północną. Być może zdecydowano się na to po krytyce (pomijam, czy słusznej), jaka spadła na Joego Bidena za pozwolenie na przelot chińskiego balonu szpiegowskiego nad całym kontynentem. Dałbym wiele, by zobaczyć proces prowadzący do wydania rozkazu o strąceniu obiektów. „Panie prezydencie, rekomendujemy zestrzelenie obiektu. Nie, nie wiemy, co to jest. Nie, nie wiemy, jakie będą dokładnie konsekwencje. Ale rekomendujemy strącenie” – tak musieli mówić w Białym Domu groźni generałowie. Niestety tego nie widziałem, podobnie jak nie słyszałem prezydenta, który po rozkazach właściwie zapadł się pod ziemię. To oburzające przy tak bezprecedensowej sytuacji, przy tak powszechnym poczuciu niepewności w kraju.