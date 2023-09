"Pracując krok w krok z ukraińskimi władzami, naszymi sojusznikami i partnerami, międzynarodowymi instytucjami finansowymi i sektorem prywatnym, (Pritzker) będzie kierować wysiłkami Stanów Zjednoczonych, by pomóc odbudować ukraińską gospodarkę" - napisał w oświadczeniu Biden.

Reklama

Ma zapewniać, że międzynarodowe wysiłki będą się wzajemnie uzupełniały

Jak dodał, do zadań specjalnej przedstawicielki będzie należeć m.in. zachęcanie do inwestycji prywatnych i publicznych w Ukrainie, kształtowanie priorytetów darczyńców i zmierzanie do otwarcia rynków eksportowych zamkniętych w wyniku rosyjskiej agresji.

Reklama

Przedstawicielka prezydenta USA ma też zapewniać, by międzynarodowe wysiłki w tym celu wzajemnie się uzupełniały i zachęcać partnerów Stanów Zjednoczonych do zwiększania pomocy gospodarczej dla Ukrainy, nastawionej na najpilniejsze jej potrzeby.

Pritzker to była szefowa resortu handlu w administracji Baracka Obamy i członkini pochodzącej z Ukrainy zamożnej żydowskiej rodziny Pritzkerów, założycieli m.in. sieci hotelów Hyatt. Jej brat, J.B. Pritzker, jest gubernatorem stanu Illinois.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński