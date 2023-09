Administracja USA ogłosiła w środę, że od grudnia Izrael przystąpi do Programu Ruchu Bezwizowego, dzięki czemu Izraelczycy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Jest to wynik wieloletnich starań izraelskich władz, w tym zobowiązania do niedyskryminacji obywateli USA pochodzenia arabskiego.

Trzy miesiące bez wizy

Niemile widziani goście

Dyplomatyczny sukces Netanjahu "Izrael jest teraz 41. członkiem Visa Waiver Program. To ważne osiągnięcie reprezentuje kluczowy krok naprzód w naszym partnerstwie strategicznym, który wzmocni swobodę poruszania się dla obywateli USA" - oznajmił w oświadczeniu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Reklama Trzy miesiące bez wizy USA wzywają Azerbejdżan do zaprzestania działań wojennych w Górskim Karabachu Zobacz również Reklama W rezultacie Izraelczycy będą mogli odwiedzać USA na 90 dni bez konieczności ubiegania się o wizę. Władze Izraela od dawna starały się o włączenie do programu bezwizowego, jednak dopiero ostatnio, m.in. dzięki pomocy ustępującego ambasadora USA Toma Nidesa, spełniony został formalny wymóg,tj. osiągnięcie wskaźnika odmów wydania wiz poniżej 3 proc. Niemile widziani goście Mimo to sprawa była przedmiotem negocjacji i kontrowersji ze względu na sposób traktowania przez Izrael arabskich i muzułmańskich przyjezdnych z USA. Ostatecznie Izrael złagodził restrykcje na granicy dla obywateli USA pochodzenia palestyńskiego mieszkających w Palestynie oraz dla obywateli USA pochodzenia arabskiego i irańskiego. Dyplomatyczny sukces Netanjahu Trump nielegalnie zawyżał wartość swojego majątku. Jest decyzja sądu Zobacz również Według portalu Axios, o decyzji przesądzić miał sam sekretarz stanu Blinken, który stwierdził, że reformy te spełniają warunek wzajemności i zarekomendował włączenie Izraela do VWP. Portal uznaje to za osiągnięcie dyplomatyczne rządu Benjamina Netanjahu mimo jego napiętych stosunków z administracją prezydenta Joe Bidena. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Roma Bojanowicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję