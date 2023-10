"Za upadkiem McCarthy'ego (stoi) Bannon i podsyca chaos w GOP (Grand Old Party - Partia Republikańska)" - brzmi tytuł artykułu w nowojorskim dzienniku.

"Podpalacz" Bannon

Były doradca strategiczny Trumpa przyczynił się do wyreżyserowania spektaklu, ukazującego dysfunkcję Partii Republikańskiej i posłużył się nim do budowania bazy własnych zwolenników oraz poparcia dla rebeliantów w Izbie Reprezentantów, którzy blokowali porozumienie budżetowe, nie zgadzają się na pomoc dla Ukrainy i obalili spikera Izby - wyjaśnia "NYT".

Sposobem działania Bannona, jednej z najważniejszych postaci amerykańskiej alt-prawicy, jest generowanie chaosu i kontrowersyjnych sytuacji. Nazwał to "tworzeniem burzy ogniowej, która totalnie zmienia sytuację". Były doradca Trumpa liczy bowiem na to, że zdyskredytuje to elitę i mainstream Partii Republikańskiej, których - jego zdaniem - "nie da się już odróżnić od Demokratów" - wyjaśnia dziennik.

Najważniejszy rozgrywający na prawicy

Bannon ma kolosalny wpływ na będących zwolennikami Trumpa najbardziej prawicowych Republikanów w Izbie Reprezentantów, ponieważ pomaga im w zbieraniu funduszy wyborczych i doradza w sprawach strategii. I co równie istotne, oferuje im w swym programie internetowym "War Room" (w wolnym tłumaczeniu: Centrum kryzysowe) platformę medialną, pozwalającą nawiązywać kontakt z potencjalnymi stronnikami w kręgach zwolenników alt-right. To szczególnie istotne dla polityków, których ignoruje nawet prawicowa telewizja Fox News.

Ataki na tradycyjnych Republikanów Bannon nazywa "przecinaniem wrzodu". Buntownicy z Izby Reprezentantów są mu szczególnie bliscy, bo bronią zaciekle kłamstwa Trumpa o "skradzionych mu wyborach", nazywają kryzys migracyjny "zbrodniczą inwazją na południową granicę", i często, tak jak on, są przeciwni szczepieniom przeciwko koronawirusowi. Co więcej - nie chcą kontynuowania pomocy dla Ukrainy.

Wróg naszego wroga jest przyjacielem

Bannon ustalał strategię obalenia McCarthy'ego z głównym oponentem spikera, kongresmenem Mattem Gaetzem przez wiele tygodni - pisze "NYT". Gaetz nazywa się sam "członkiem plemienia Bannona", zaś sam Bannon docenia go za to, że wymyślił, w jaki sposób niewielka grupa zbuntowanych kongresmenów może być języczkiem u wagi w Izbie Reprezentantów.

"NYT" przypomina, że Bannon był głównym doradcą strategicznym Trumpa po jego inauguracji, a wcześniej, w 2016 roku, kierował jego kampanią wyborczą. Odszedł z Białego Domu w sierpniu 2017 roku, co zostało przedstawione jako wspólna decyzja stron, choć według mediów został zwolniony, jednak później znowu nawiązał bliskie relacje z Trumpem.

Parasol bezpieczeństwa od Trumpa

W sierpniu 2020 roku został aresztowany i oskarżony o defraudacje, które miały związek z kampanią zbierania funduszy na inicjatywę Trumpa, dotyczącą budowy muru na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Uznano go za autora "projektu zdefraudowania (pieniędzy) setek tysięcy ofiarodawców w ramach kampanii crowdfundingowej online", dzięki której zebrano 25 mln dolarów na budowę muru, ale został ułaskawiony przez prezydenta Trumpa.

Rola Bannona w obaleniu McCarthy'ego, co przyczyni się do jeszcze większego chaosu w Partii Republikańskiej, "pomaga zrozumieć dlaczego wygląda na to, że Republikanie zjadają swoich własnych ludzi" - ocenia "New York Times".

