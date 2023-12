"Oni zatruwają krew tego kraju. To właśnie zrobili" - powiedział były prezydent na wiecu w New Hampshire. "Zatruwają szpitale psychiatryczne i więzienia na całym świecie. Nie tylko w Ameryce Południowej. Nie tylko w trzech lub czterech krajach, o których myślimy. Ale z całego świata przybywają do naszego kraju, z Afryki, z Azji".

Po wiecu Trumpa w New Hampshire przedstawiciele kampanii prezydenta Joe Bidena stwierdzili, że Trump "naśladował Adolfa Hitlera".

"Trump chwalił Kim Dzong Una i cytował Władimira Putina, kandydując na prezydenta z obietnicą rządzenia jako dyktator i zagrażania amerykańskiej demokracji" - powiedział rzecznik kampanii Ammar Moussa.

"Zakłada, że może wygrać te wybory, strasząc i dzieląc ten kraj. Myli się. W 2020 roku Amerykanie wybrali wizję nadziei i jedności prezydenta Bidena zamiast wizji strachu i podziałów Trumpa - i zrobią to samo w listopadzie przyszłego roku" - dodał.

Komentatorzy zwracają uwagę na coraz bardziej brutalną i autorytarną retorykę Trumpa.