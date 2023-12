Sąd Najwyższy stanu Kolorado orzekł we wtorek, że były prezydent Donald Trump nie może być ponownie prezydentem ze względu na udział w buncie przeciwko Stanom Zjednoczonym. W efekcie nie może on figurować na kartach wyborczych w tym stanie. Zespół wyborczy Trumpa zapowiedział odwołanie się do Sądu Najwyższego USA .