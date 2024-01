Stany Zjednoczone nie sądzą, by libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah dążyła do wojny z Izraelem po tym, jak izraelska armia zabiła we wtorek w Bejrucie zastępcę lidera Hamasu Saleha al-Arouriego - oznajmił w środę wysoki rangą urzędnik administracji prezydenta USA Joe Bidena, cytowany przez agencję Reutera.