Od początku prezydentury Joego Bidena do końca ubiegłego roku amerykańska straż graniczna podjęła ponad 6,3 mln interwencji wobec osób próbujących nielegalnie wjechać do USA. Rekordowym miesiącem był grudzień 2023 (ok. 300 tys.). Wzrosty napędza rezygnacja z przepisu pandemicznego, pozwalającego służbom na łatwiejsze odsyłanie z granicy. Spośród wszystkich stanów z największym wyzwaniem mierzy się Teksas. Przypada na niego 58 proc. wszystkich interwencji wobec migrantów bez odpowiednich dokumentów.

