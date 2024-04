USA: Stan Kolorado uwzględnia "dane neuronowe" w prawie do prywatności

Gubernator amerykańskiego stanu Kolorado Jared Polis podpisał w środę ustawę rozszerzającą prawo do prywatności o "dane neuronowe". To pierwsza w USA ustawa obejmująca dane biologiczne i neuronowe taką samą ochroną, jaką chronione są inne wrażliwe dane biometryczne - poinformował "New York Times".