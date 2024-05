Czy Blinken przekona Bidena, że Ukraina ma prawo atakować Rosję pociskami z Zachodu?

Jak pisze "New York Times", sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas swojej niedawnej wizyty w Ukrainie zaczął przychylać się do stanowiska, że kraj ten ma prawo atakować cele w Rosji pociskami otrzymanymi z Zachodu. Będzie próbował przekonać do tego punktu widzenia prezydenta Joe Bidena.