Joe Biden przeprasza Wołodymyra Zełenskiego za wielomiesięczne opóźnienia w dostawach broni

Joe Biden i Wołodymyr Zełenski, wraz z europejskimi przywódcami, wzięli 6 czerwca udział w obchodach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, które odbyły się w Paryżu we Francji. Jak podkreśliły źródła agencji Reutera, do spotkania przywódców doszło w momencie, kiedy ukraińska armia znalazła się w jednej z najtrudniejszych sytuacji od lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia wojny z Rosją, i przygotowuje się do ofensywy, która może nastąpić latem. Prezydent USA pierwszy raz publicznie przeprosił prezydenta Ukrainy za wielomiesięczne opóźnienia w dostawach broni.