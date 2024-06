Gospodarz sobotniego wieczoru, aktor i prezenter Jimmy Kimmel przeprowadził wywiad z Bidenem i byłym prezydentem Barackiem Obamą, w którym obaj politycy podkreślili potrzebę pokonania byłego prezydenta Donalda Trumpa w listopadowych wyborach.

Biden apelował do wyborców, by „przypomnieli sobie, jak to było”, kiedy Trump był w Białym Domu.

Miejsca, w którym odbywała się gala, strzegły oddziały policji w pełnym rynsztunku, gdyż w pobliżu odbywał się protest przeciw postępowaniu administracji Bidena wobec wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy - podała AP. Rzeczniczka kampanii Trumpa Karoline Leavitt zarzuciła Demokracie, że zbierał fundusze „wraz z oderwanymi od rzeczywistości gwiazdami Hollywood”.

Trump zebrał 50,5 mln dolarów podczas kwietniowego spotkania głównych darczyńców na Florydzie. (PAP)