Ukraina przeprowadza atak na Sewastopol: reakcje Rosji i USA

"Ukraina podejmuje własne decyzje w sprawie wyboru celów i prowadzi własne operacje wojskowe" - powiedział Dietz, odnosząc się do gróźb artykułowanych przez Rosję po ataku na Sewastopol, który Ukraina przeprowadziła za pomocą darowanych przez USA rakiet ATACMS. Według Moskwy w ataku zginęły cztery osoby, a ponad sto zostało rannych. Kreml wezwał do MSZ ambasadorkę USA Lynne Tracy, oskarżył Waszyngton o udział w naprowadzaniu rakiet i zagroził "konsekwencjami".

Odnosząc się do tego ataku podsekretarz stanu ds. politycznych, John Bass powiedział, że choć USA są zaniepokojone wszelkimi ofiarami cywilnymi w każdym konflikcie, to on nie może potwierdzić doniesień o śmierci cywilów po ostrzale Sewastopolu. Dodał też, że w przeciwieństwie do Rosji, prowadzącej systematyczne ataki na cele cywilne na Ukrainie, Kijów dotąd bardzo starannie zabiegał o to, by minimalizować ofiary wśród ludności cywilnej.

Porównanie ofiar cywilnych w Rosji i na Ukrainie

"Gdyby porównać utratę życia cywilów w Rosji, lub w częściach Ukrainy okupowanych nielegalnie przez Rosję, z ofiarami wśród Ukraińców w wyniku bombardowania przez Rosję szpitali, szkół i całego szeregu cywilnych obiektów, myślę, że to pokazałoby ogromną przepaść między tymi przypadkami" - powiedział Bass.

Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller dodał, że Rosja mogłaby "powstrzymać tę wojnę i cierpienia nią spowodowane dziś, jeśli tylko zaprzestałaby okupacji suwerennego terytorium Ukrainy i zaprzestała ataków na ludność cywilną".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)