Ukraina zwycięży w wojnie z Rosją – przekonani są uczestnicy sondażu. Dla 42 proc. respondentów zwycięstwem będzie całkowite przepędzenie wojsk rosyjskich z Ukrainy. Na pytanie „czy wierzysz w zwycięstwo Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji?”, twierdząco odpowiedziało 80 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 12 proc., a blisko 8 proc. nie potrafiło się określić w tej sprawie.

Według 1 proc. badanych zwycięstwo nadejdzie "raczej nie za mojego życia"

Wśród 80 proc. wierzących w zwycięstwo nad Rosją 38 proc. uważa, że nastąpi ono w ciągu 1-2 lat, 15 proc. sądzi, że zajmie to od 3 do 5 lat, zaś 5 proc. jest zdania, że stanie się to za ponad 5 lat. Według 1 proc. badanych zwycięstwo nadejdzie "raczej nie za mojego życia".

42 proc. pytanych o to, co uważają za zwycięstwo odpowiedziało, że będzie nim całkowite przepędzenie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy oraz odzyskanie kontroli nad granicą z Rosją według stanu ze stycznia 2014 r.

Kolejne 17,5 proc. uznałoby za zwycięstwo zniszczenie rosyjskiej armii i sprzyjanie powstaniu w Rosji lub rozpadowi tego państwa. 14 proc. uznałoby za zwycięstwo wypchnięcie rosyjskich wojsk za linię według stanu z 23 lutego 2022 r.

Zdaniem 8 proc. zwycięstwo nastąpi wraz z wyparciem wojsk rosyjskich z całego terytorium Ukrainy oprócz Krymu. Według kolejnych 8 proc, respondentów zwycięstwem będzie powstrzymanie wojny nawet jeśli armia rosyjskie pozostanie na terytoriach, które zajęła po inwazji na pełną skalę. Jest to część obwodów chersońskiego, zaporoskiego i Donbasu – wyjaśniło Centrum Razumkowa.