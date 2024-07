Zamach na Trumpa i reakcja Republikanów

Niemal natychmiast po tym, jak kula zamachowca drasnęła ucho Trumpa, pojawiły się pytania, jak chroniąca byłego prezydenta służba Secret Service (USSS) mogła pozwolić, by napastnik oddał w jegoi kierunku strzały z dachu odległego o niecałe 150 metrów budynku. Kilka godzin później Republikanie w Kongresie obiecali przeprowadzenie śledztwa i "dojście do prawdy".

Według Kaszety, byłego funkcjonariusza USSS odpowiedzialnego m.in. za planowanie ochrony VIP-ów, jednym z czynników tłumaczących porażkę służby podczas wiecu w Pensylwanii mogą być od dawna panujące w niej problemy kadrowe.

Problemy kadrowe w Secret Service

"USSS funkcjonuje w stanie permanentnego niedoboru kadr i cięcia kosztów, wobec czego musi często wybierać drogę na skróty. Kto uważa inaczej, nie ma realistycznego poglądu na sprawę" - powiedział PAP ekspert.

Kaszeta zaznaczył, że zasoby liczącej 8 tys. pracowników służby od dawna są nadwyrężone, a intensywny czas kampanii wyborczej dodatkowo uwydatnia tę sytuację. Mniejsza liczba dostępnych funkcjonariuszy oznacza m.in. zmniejszenie zabezpieczanego terenu. W miejscowości Butler, gdzie doszło do ataku na Trumpa, obszar objęty ścisłą kontrolą Secret Service nie obejmował budynku, z którego strzelał zamachowiec.

Współpraca z lokalnymi służbami

Kaszeta zwrócił też uwagę, że w podobnych sytuacjach służba zdana jest na współpracę z lokalną policją i organami ścigania, które w miejscach takich jak położone na prowincji Butler również może nie mieć odpowiednich zasobów i doświadczenia. Według niego może to tłumaczyć niezabezpieczenie dachu.

"Niemal z pewnością zadaniem lokalnej policji było zapewnienie człowieka do zabezpieczenia tych obiektów. Wyobraźmy sobie, teoretycznie, że ta małomiasteczkowa policja, która miała wysłać człowieka, by stanął na tym dachu, dwie godziny wcześniej musiała odpowiedzieć na wypadek samochodowy, albo że dwóch z (jej) dziewięciu policjantów zatruło się jedzeniem" - powiedział Kaszeta. "Albo co jeśli zespół, który miał pracować w tym obszarze, został wezwany do zbadania podejrzanego (...) samochodu?" - dodał.

Szczegóły ataku i reakcja policji

Według źródeł agencji AP tuż przed oddaniem strzału przed zamachowca policja zlokalizowała go na dachu budynku, lecz kiedy funkcjonariusz wszedł na dach, zobaczył wycelowaną w niego lufę karabinu, i natychmiast zszedł. Chwilę później 20-letni napastnik oddał strzały, po czym został zabity przez strzelców wyborowych Secret Service. Jak ocenia Kaszeta, choć w Butler obecny był zespół przeciwsnajperski, to nie do niego należało sprawdzenie terenu.

"Oni z definicji nie stoją na dachach budynków, gdzie mogą znajdować się snajperzy" - zaznaczył.

Mimo zapowiadanego śledztwa w sprawie błędów Secret Service ekspert wyraził powątpiewanie, czy przyniesie ono potrzebne reformy. "Nie wiem, co się stanie, ale pewnie znaleziony zostanie kozioł ofiarny, nawet jeśli ci ludzie nie mogli zrobić nic inaczej" - powiedział ekspert. Jak dodał, obawia się, że jeśli agenci służby zostaną publicznie zidentyfikowani przez internautów, może to doprowadzić nawet do tragedii. "To może zrujnować ich życie" - podkreślił.

Z Milwaukee Oskar Górzyński (PAP)