"Dziś troje amerykańskich obywateli i posiadacz zielonej karty, którzy byli niesprawiedliwie uwięzieni w Rosji, nareszcie wracają do domu: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva (Ałsu Kurmaszewa - PAP) i Władimir Kara-Murza. (...). Dziś kończy się ich cierpienie" - głosi komunikat.

Reklama

Podziękowania m.in. dla Polski

Reklama

"Jestem wdzięczny naszym sojusznikom, którzy stali u naszego boku podczas trudnych, skomplikowanych negocjacji mających przynieść to rozwiązanie - włącznie z Niemcami, Polską, Słowenią, Norwegią i Turcją. To mocny przykład na to, że posiadanie na świecie przyjaciół, którym można zaufać i na których można polegać, ma fundamentalne znaczenie. Nasze sojusze czynią Amerykę silniejszą" - napisał prezydent.

"Niech to będzie jasne: nie spocznę, póki każdy niesłusznie zatrzymany lub będący zakładnikiem Amerykanin na całym świecie nie zostanie przywrócony swej rodzinie. Moja administracja sprowadziła do kraju ponad 70 takich Amerykanów" - czytamy w oświadczeniu.

"Pamiętamy o tych, którzy są wciąż niesłusznie przetrzymywani lub traktowani jak zakładnicy (...). Potwierdzamy nasze zobowiązanie wobec ich rodzin (...): nigdy nie zaprzestaniemy pracować nad tym, by sprowadzić waszych bliskich do domu, gdzie jest ich miejsce" - głosi konkluzja oświadczenia.

Krytyka Rosji

Na konferencji prasowej w Białym Domu prezydent skrytykował Rosję za aranżowanie "procesów spektakli", takich jak ten, który doprowadził do skazania dziennikarza "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha. "Rosyjskie władze zatrzymały ich i skazały podczas takich procesów - spektakli na długie kary więzienia bez jakiejkolwiek podstawy prawnej" - dodał prezydent. Nazwał doprowadzenie do wymiany więźniów wielkim dyplomatycznym dokonaniem.

Wymiana więźniów politycznych w Ankarze

W ramach przeprowadzonej w czwartek w Ankarze wymiany więźniów między Zachodem a Rosją uwolnionych zostało 26 osób po obu stronach, w tym Władimir Kara-Murza, rosyjski opozycjonista, który ma również obywatelstwo brytyjskie, Paul Whelan, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, który ma obywatelstwa USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także dziennikarz „Wall Street Journal” Evan Gershkovich.(PAP)