Walz zna problemy mieszkańców tzw. pasa rdzy

Walz jest gubernatorem Minnesoty od stycznia 2019 roku. Należy do Democratic-Farmer-Labor Party (DFL), stowarzyszonej z Partią Demokratyczną. Nie pochodzi z jednego z tzw. swing states - stanów kluczowych dla wyniku wyborów głowy państwa - ale mieszka w sąsiedniej Minnesocie. Zna problemy ważne z perspektywy wyborców w tzw. pasie rdzy (Rust Belt), gdzie rozwinięty jest przemysł ciężki, m.in. w Michigan, Ohio i Pensylwanii.

Dał się poznać jako obrońca priorytetów Partii Demokratycznej, w tym związków zawodowych, praw pracowniczych i płacy minimalnej w wysokości 15 dolarów za godzinę. Zdaniem komentatorów, Walz może zapewnić, że Minnesota, którą republikański kandydat na prezydenta Donald Trump zaliczył do stanów, w których „toczy się rozgrywka”, pozostanie w rękach Demokratów.

Lewe skrzydło Partii Demokratycznej naciskało na Harris, aby właśnie Walza wybrała na swojego kandydata na wiceprezydenta. Popierało go też wielu ustawodawców tej partii w Izbie Reprezentantów.

Edukacja i weterani

Walz urodził się i pierwsze lata życia spędził w West Point w stanie Nebraska, po czym przeprowadził się do Minnesoty. Ma wykształcenie pedagogiczne, był nauczycielem nauk społecznych w szkole średniej i przez 24 lata służył w Gwardii Narodowej, co silne wiąże go z kwestiami edukacji i weteranami. Zanim został gubernatorem, w latach 2007–2019 zasiadał w Izbie Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Jego działalność jako gubernatora koncentrowała się m.in. na poprawie dostępu obywateli do opieki zdrowotnej, walce ze zmianami klimatu oraz inwestowaniu w edukację i infrastrukturę. Był zaangażowany w walkę z pandemią Covid-19 i w kwestie sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza po tragicznej śmierci czarnoskórego George'a Floyda z rąk białego policjanta w 2020 roku i wywołanych tym protestach.

Według AP jako gubernator Minnesoty dowiódł, że potrafi nawiązywać kontakt także z konserwatywnymi wyborcami. Gdy w 2006 roku po raz pierwszy wystartował w wyborach do Izby Reprezentantów, pokonał Republikanina Gila Gutknechta, który mandat ten sprawował przez sześć kadencji. Wykorzystał gniew elektoratu na ówczesnego republikańskiego prezydenta George'a W. Busha, wywołany m.in. wojną w Iraku. Podczas 12 lat zasiadania w Izbie Reprezentantów, tj. również sześciu kadencji, Walz bronił spraw weteranów.

Dobry w zawieraniu kompromisów

Media zwracają uwagę, że kandydat Demokratów na wiceprezydenta ma doświadczenie w radzeniu sobie z podzielonym środowiskiem politycznym. W pierwszej kadencji na stanowisku gubernatora z powodzeniem wypracowywał kompromisy w czasie, gdy Demokraci kontrolowali stanową Izbę Reprezentantów, a Republikanie - Senat, sprzeciwiając się jego propozycjom wykorzystania wpływów z wyższych podatków na dofinansowanie szkół, opieki zdrowotnej i na drogi.

Partia Republikańska w Minnesocie krytykuje go za powolną jej zdaniem reakcję na zamieszki po zamordowaniu Floyda w Minneapolis.

W walce o drugą kadencję na stanowisku gubernatora Walz pokonał Republikanina Scotta Jensena, lekarza sceptycznego wobec szczepionek przeciw Covid-19. Demokraci przejęli wówczas kontrolę nad obiema izbami stanowego parlamentu, co utorowało drogę bardziej liberalnemu kursowi stanowego rządu, który mógł korzystać z ogromnej nadwyżki budżetowej.

Dostęp do aborcji

Walz i demokratyczni ustawodawcy zlikwidowali niemal wszystkie ograniczenia w stanowym prawie w dostępie do aborcji, wprowadzone wcześniej przez Republikanów, respektowali prawa młodych osób transseksualnych i zalegalizowali rekreacyjne używanie marihuany.

Według AP Walz „ma talent do tworzenia chwytliwych politycznych haseł”. Agencja przywołała jako przykład sytuację, gdy o Trumpie i jego kandydacie na wiceprezydenta Vance'ie Walz powiedział, że są „po prostu dziwni”, a określenie to stało się później bardzo popularne w mediach i wśród innych polityków.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)