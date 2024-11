Dolar na dużym plusie

Dolar amerykański podniósł się w stosunku do wszystkich głównych walut, ponieważ wzrost rentowności krajowych obligacji zapowiada przyciągnięcie gotówki do USA. Indeks Bloomberga wzrósł o 1,7 proc., najwięcej od czterech lat, osiągając najwyższy poziom od listopada 2023 roku.

Podczas gdy Trump opowiadał się za osłabieniem dolara, inwestorzy wierzą, że jego polityka rozkręci inflację i spowolni tempo obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej, ostatecznie wzmacniając dolara. Obiecał obniżyć podatki i nałożyć wysokie cła na import, co zaszkodzi walutom niektórych największych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. „Dalsze umocnienie dolara pozostaje możliwe, jeśli potwierdzi się <<czerwona fala>>”. — powiedziała Jane Foley, szefowa strategii walutowej w Rabobank.

Zwycięstwo Trumpa uderza euro i meksykańskie peso

Euro wypadło najgorzej wśród walut Grupy 10, tracąc aż 2,1 proc., z powodu obaw, że cła handlowe zaszkodzą wzrostowi gospodarczemu w Europie. Jen i frank szwajcarski osłabiły się o co najmniej 1 proc., podczas gdy straty meksykańskiego peso osiągnęły poziom 3,5 proc. Benchmarkowa 10-letnie rentowność obligacji skarbowych wzrosła aż o 19 punktów bazowych do 4,47 proc.

Inni analitycy również rewidują swoje prognozy walutowe, aby uwzględnić silniejszego dolara amerykańskiego. Deutsche Bank, który od dawna zaleca klientom pozycjonowanie się na słabsze euro w stosunku do dolara, zmienił swoją prognozę na koniec roku dla pary z 1,08 do 1,05 USD. Jordan Rochester, szef strategii makro w regionie EMEA w Mizuho, ​​powiedział, że republikańska wygrana może spowodować spadek euro do 1,03 USD do grudnia, co jest wartością niższą od jego poprzedniej prognozy na poziomie 1,08 USD.

Trifecta Republikanów wpłynie na wycenę dolara i obligacji

Zacięta rywalizacja między Trumpem a wiceprezydent Kamalą Harris podniosła dużą zmienność na rynkach. Przez większą część października, fundusze hedgingowe i inni inwestorzy inwestowali w tzw. transakcje Trumpa, takie jak zakłady przeciwko obligacjom amerykańskim lub peso meksykańskiemu. Wiele wskazuje na to, że Republikanie osiągną „trifectę”, czyli sytuację, w której przejmą kontrolę nad Senatem, Izbą Reprezentantów i Białym Domem.„To, na co właśnie tak naprawdę zwracamy uwagę, to skład Kongresu, ponieważ będzie to miało bezpośredni wpływ na FX i stopy procentowe” — powiedziała Laura Cooper, szefowa działu kredytów makro i globalnych strategii inwestycyjnych w Nuveen.

Miliardy dolarów wyłożone na utrzymanie silnego dolara

Od 29 października fundusze hedgingowe i inni spekulanci handlowi pozycjonowali się na dalszy wzrost dolara amerykańskiego, również napędzani popytem na bezpieczne aktywa po wyborach. Zarządzający aktywami i inni spekulanci utrzymywali około 17,8 mld dolarów w pozycjach mocnego dolara, zgodnie z danymi Commodity Futures Trading Commission zebranymi przez Bloomberg.

Azja wzmacnia waluty narodowe

Gwałtowny wzrost dolara skłonił już niektóre kraje w Azji do interwencji w celu wsparcia swoich walut. Bank Indonezji oświadczył, że jest gotowy do interwencji, podczas gdy państwowe banki w kontynentalnych Chinach sprzedały duże ilości dolarów, aby wesprzeć juana, twierdzą traderzy walutowi.